Inserita in Cronaca il 26/10/2018 da Direttore Marsala - CONIUGI MARCHESE - FIRMATO IL CONTRATTO D’AFFITTO PER DARE LORO UN’ABITAZIONE Firmato ieri dagli interessati, alla presenza dell’Assessore Clara Ruggieri, delle Assistenti Sociali e del Legale rappresentante della fondazione San Vito Onlus, il contratto d’affitto dell’abitazione in cui vivranno per i prossimi 6 mesi i coniugi Marchese. "Siamo davvero contenti che finalmente i coniugi Marchese hanno una casa nella nostra città dove potere vivere in maniera serena – precisano il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore ai servizi sociali, Clara Ruggieri. Da parte nostra abbiamo seguito fin dall’inizio questa delicata vicenda e ci siamo interessati per trovare una soluzione. In particolare le nostre assistenti sociali Girolama Lombardo e Cinzia Marino hanno posto in essere tutte le procedure per cercare di venire incontro all’esigenza primaria della famiglia Marchese e cioè la mancanza di un alloggio. E proprio loro sono riuscite, con una ricerca assidua e tramite un’agenzia, a trovare questa abitazione. Desideriamo ringraziare il nostro Vescovo, Monsignor Domenico Mogavero e la Fondazione San Vito che hanno, dapprima, ospitato i Marchese in appositi locali a Mazara, e che, adesso, si faranno carico per 6 mesi del costo d’affitto dell’immobile a Marsala”. Il Comune, in atto, provvede anche alle spese necessarie per sostenere i due figli dei coniugi Marchese, al momento ospitati a Gela e Partanna.