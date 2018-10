Inserita in Cronaca il 26/10/2018 da Direttore

Marsala - RICORRENZA DEI DEFUNTI - IL SINDACO DI GIROLAMO: TUTTI GLI AUTOBUS SARANNO GRATUITI NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE

IL PRIMO CITTADINO INVITA ANCHE I CITTADINI A FRUIRE DEI MEZZI PUBBLICI O A LASCIARE LE LORO AUTO NEI PARCHEGGI COMUNALI CHE SARANNO ANCH’ESSI GRATIS





Giovedì e Venerdì prossimi, 1 e 2 novembre, ricorrenze di Ogni Santi e dei Defunti, a Marsala si potrà viaggiare gratuitamente su tutti gli autobus del Servizio Municipale Autotrasporti che collegano la città con le diverse contrade del marsalese.

A stabilirlo è stata l’Amministrazione guidata dal Sindaco Alberto Di Girolamo.

Abbiamo preso questa decisione – precisa il primo cittadino – con il preciso obiettivo di snellire il traffico in città e soprattutto sulle strade che conducono agli ingressi del cimitero urbano. La novità di quest’anno è quella che saranno gratuiti non solo le circolari A e B ma tutti gli autobus che dalla periferia portano in centro e viceversa”.

La Circolare A che farà capolinea in Largo Stadio Municipale transiterà per il Cavalcavia, via Amendola, piazza Matteotti, via E.Alagna. piazza Del Popolo, via Mazzini, via S. Bilardello, via G.A. Omodei, Cavalcavia, via Della Gioventù, via Dante Alighieri, angolo via Santa Rita (Ingresso Secondario Cimitero) e ritorno in piazzale Stadio.

La Circolare B che partirà dalla Stazione Ferroviaria percorrerà, invece, viale Fazio, via Roma, via Itria, piazza Sant’Agostino (Ingresso principale Cimitero) e ritorno al capolinea.

La prima corsa di tutti gli autobus che partiranno dalla Stazione di Piazza del Popolo è fissata alle ore 7,00 del mattino. Tutti gli autobus provenienti dal versante Nord faranno tappa in Largo Stadio Municipale dove vi sarà il capolinea della circolare A. Quelli provenienti dagli altri versanti invece troveranno coincidenza con la navetta (Circolare B) nel piazzale della Stazione Ferroviaria.

L’invito del Sindaco è quello, in occasione di queste due giornate, in cui è intensissimo il traffico veicolare verso il cimitero, a lasciare l’auto a casa e a fruire gratuitamente dei mezzi pubblici. Per chi non volesse rinunciarvi si ricorda che la sosta dei veicoli sarà gratuita in piazzale Stadio, nell’area del Mercatino settimanale e nell’ex scalo merci della Stazione Ferroviaria; luoghi questi serviti dalle Circolari.