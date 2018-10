Inserita in Salute il 25/10/2018 da Direttore PARTE IL PROGETTO DI TELECARDIOLOGIA NELLE FARMACIE RURALI DI 58 COMUNI MINORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO. OBIETTIVO SALVARE MOLTE VITE UMANE. DOMANI CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE Domani, venerdì 26 ottobre 2018 - Ore 10 – sede di Federfarma Palermo – Utifarma – Via Libertà, 97



Palermo, 25 ottobre 2018 – Domani, venerdì 26 ottobre, alle ore 10, presso la sede di Federfarma Palermo–Utifarma, in via Libertà, 97, a Palermo, conferenza stampa di presentazione del progetto di telecardiologia h24 che prende il via in provincia di Palermo nelle farmacie rurali dei 58 fra comuni montani e minori, frazioni e l’isola di Ustica, tutti centri con meno di 5mila abitanti, spesso molto distanti dai presidi sanitari più attrezzati, con l’obiettivo di fare prevenzione sul territorio utile all’individuazione precoce delle patologie cardiache. Interverranno Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo-Utifarma; Salvatore Cassisi, vicepresidente di Federfarma Palermo e dirigente Sunifar dei farmacisti rurali della provincia di Palermo; Salvatore Butti, Sr. Director BU generics, OTC & Portfolio di Teva Italia; Luca Calatafimi, coordinatore Sud Italia del servizio di Telemedicina di Health Telematic Network; Maria Enrichetta Zattoni, titolare della farmacia di Ustica.