Inserita in Sport il 25/10/2018 da Direttore Libertas, ultimi giorni per gli abbonamenti Prorogata per un paio di settimane, si chiuderà definitivamente domenica prossima la campagna abbonamenti per la stagione di serie C 2018/2019. Le tessere si potranno acquistare al “PalaTreSanti” nelle ore serali di oggi e domani, in occasione degli allenamenti della squadra, oppure direttamente al botteghino del palazzetto comunale alcamese in occasione, domenica prossima, della gara di campionato fra Libertas e Gravina, big-match fra due formazioni che guidano la classifica, dopo tre giornate, con due vittorie e una sconfitta. Con dodici partite interne ancora da disputare, il costo degli abbonamenti rimane invariato in quanto ancora economicamente favorevole a chi acquista la tessera per l’intera stagione piuttosto che i singoli biglietti per ogni gara. “La città di Alcamo, appassionati e sponsor, anche l’intero comprensorio - ha detto il team manager Peppe Chimenti - stanno dando ancora una volta dimostrazione di amore verso il basket e di affetto verso la Libertas. Necessita però un ulteriore sforzo per alleviare un po’ i nostri enormi sacrifici. Il momento, fra l’altro, è molto interessante con due partite casalinghe con squadre di prima fascia, domenica Gravina e dopo sette giorni Barcellona”. Alcamo, 25 ottobre 2018