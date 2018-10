Inserita in Cultura il 25/10/2018 da Direttore Al via, il 26 di ottobre, il VII Master Biennale Pedagogia Clinica Itard a Palermo Organizzato dal Centro Studi Itard, ente formatore accreditato MIUR e della Membro British Dyslexia Association, prenderà il via a Palermo, il 26 di Ottobre pv, il VII Master di specializzazione biennale “Pedagogia clinica e servizi alla persona” che include il Master annuale in “Pedagogia scolastica”, il Corso clidd base - clinica dislessia e disprassia per terapista Itard (50 ecm per figure sanitarie), il Corso autismo e disprassia severa per terapista Itard (50 ecm per figure sanitarie), Corso professionista asilo nido e bambino 0-3. Il master avrà attenzione ai seguenti domini specialistici: pedagogia clinica, pedagogia scolastica, disturbi di apprendimento e dello sviluppo, riabilitazione – abilitazione speciali, gestione della formazione professionale, gestione delle risorse umane, gestione di servizi alla persona, coordinamento asili-nido, pedagogia giuridica, psicologia giuridica, pedagogia e psicologia geriatriche, motricità e sport, teatralità. Il corso si svolgerà presso l’istituto San Giuseppe, in Corso Tukory, 204 a Palermo. A dirigere il corso il Prof. Piero Crispiani della Università di Macerata, cooordinatori, invece, il prof. Vincenzo Bussa (docente e pedagogista) e il prof. Filippo Nobile (docente di Scienze Umane nelle scuole secondarie superiori, pedagogista e dottore di ricerca). Al termine del Master, si saranno rilasciati i seguenti documenti: Diploma di Specializzazione in Pedagogia Clinica; Attestato di specializzazione nei Disturbi di apprendimento secondo le Pratiche Ecologico-Dinamiche (CLIDD); Attestato di Responsabile scolastico sui DSA; Attestato di specializzazione sull’autismo (INDEX-IPR); Attestato di Responsabile scolastico sull’Autismo; Attestato di Specialista di Asilo Nido – PAN; libretto Formativo e delle Competenze. Per informazioni rivolgersi al prof. Vincenzo Bussa al numero 338-7302841, o utilizzando la mail vincenzobussa@gmail.com