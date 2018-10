Inserita in Politica il 24/10/2018 da Direttore Messina: emergenza ratti Il consigliere comunale Francesco Cipolla e quello della V Circoscrizione Gabriele Rossellini entrambi del M5S ci segnalano la situazione attuale della Via Panoramica n.560 Messina, infatti proprio a questo indirizzo dietro un cancello abbandonato hanno trovato rifugio una colonia di grossi topi, se ne contano almeno 15, che infestano la zona circostante creando potenziali problemi di ordine sanitario per gli abitanti. A ridosso del marciapiede la testimonianza della tragica situazione in cui versa questa zona, infatti, i grossi topi sgattaiolano tra i piedi dei passanti camminando all’imbrunire e nelle ore più tranquille, facendo sobbalzare i residenti. Allarmati i cittadini che ne fanno una questione di decoro ed igiene pubblica. La presenza di colonie sempre più numerose e diffuse costituisce un rischio concreto per i cittadini dato che i topi possono essere portatori di malattie gravi che si trasmettono all’uomo. Si chiede all’amministrazione di provvedere alla derattizzazione dell’intera zona.