Inserita in Cultura il 24/10/2018 da Direttore Trapani - Mostra itinerante: La Sicilia nella Grande Guerra Nell´ambito degli eventi commemorativi del centenario del primo conflitto mondiale, la Prefettura di Trapani, ospiterà, nei saloni di rappresentanza, la mostra itinerante denominata "La Sicilia nella Grande Guerra", che sarà inaugurata il prossimo 30 ottobre alle ore 10:00, dal Prefetto Dott. Darco Pellos, dal Generale di Brigata Claudio Minghetti, Comandante dell’esercito in Sicilia, dal Sindaco di Trapani Dott. Giacomo Tranchida, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose.

Si tratta di un´iniziativa nata dalla fattiva collaborazione del Comando Militare dell´Esercito in Sicilia con l´Ufficio Scolastico Regionale, che ha coinvolto gli istituti scolastici dell´isola con la realizzazione di circa duecento elaborati di vario genere sul tema, tra i quali alcuni ad opera degli alunni di tre scuole della provincia: il Liceo Artistico “Rosina Salvo”; l’Istituto Comprensivo Statale “Livio Bassi e Simone Catalano”; e l’Istituto Comprensivo Statale “Eugenio Pertini”.

Fanno da corollario ai lavori dei ragazzi materiale illustrativo nella disponibilità dello stesso Comando Militare oltre che uniformi, medaglie, documenti, cimeli in genere forniti da altri enti ed associazioni nonché da collezionisti privati coinvolti a livello locale. Inoltre, la mattina del 31 ottobre p.v. sarà tenuta, presso i predetti saloni di rappresentanza, la conferenza cui parteciperanno la Prof.ssa Annamaria Amitrano (antropologa dell’Università di Palermo), il Dott. Vittorio Lo Jacono (storico e scrittore) e Sorella Anna Di Marzo (CRI), che avrà lo scopo di illustrare la figura della donna nel contesto sociale del primo conflitto mondiale. L’incontro sarà accompagnato dall’esibizione musicale degli studenti dell’Istituto Magistrale Statale "Vito Fazio Allmayer".

La mostra storico-documentale si pone l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla storia dell´Unità d´Italia e sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, sino al 2 novembre nei seguenti orari: • 30 ottobre 2018 10:00-13:00 / 16:30-18:30; • 31 ottobre 2018 10:00-13:00 / 16:30-18:30; • 1 novembre 2018 10:00-13:00; • 2 novembre 2018 10:00-13:00.

Trapani, 24/10/2018