Mazara del Vallo - NOZZE D´ARGENTO

Inserita in Cronaca il 24/10/2018 da Direttore Mazara del Vallo - NOZZE DŽARGENTO I coniugi DŽAguanno-Rosa festeggiano 25 anni di matrimonio



Ieri, 23 Ottobre, presso la Sala La Bruna ex Collegio dei Gesuiti , Nozze dŽArgento per i coniugi Giuseppe DŽAguanno e Carmelina Rosa che hanno festeggiato il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio.

Sono stati accolti, in rappresentanza dellŽAmministrazione Comunale, dal consigliere Isidonia Giacalone che ha espresso i migliori auguri per il traguardo raggiunto, consegnando alla coppia la pergamena celebrativa firmata dal Sindaco con la quale l´Amministrazione comunale sottolinea il fondamentale ruolo ed il valore della famiglia fondata sul matrimonio.

"Per me è stato un piacere ed un onore partecipare oggi alla cerimonia delle nozze dŽargento ed oltre alla pergamena ho donato alla coppia il book fotografico della Città di Mazara del Vallo".

Mazara del Vallo, 24 Ottobre 2018