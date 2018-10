Inserita in Cultura il 24/10/2018 da Direttore Concerto per organo di Gabriele Pezone 1a Rassegna Organistica "Francesco La Grassa" Concerto per organo di Gabriele Pezone Venerdì 26 ottobre - Ore 21.00 Chiesa di San Pietro - Trapani



Trapani, 24 ottobre 2018 - Imperdibile appuntamento con la 1ª Rassegna Organistica "Francesco La Grassa". Nella splendida cornice della Chiesa di San Pietro, a Trapani, venerdì 26 ottobre, alle ore 21.00, il concerto dell´organista Gabriele Pezone che ha inciso "Il Regno di Napoli tra tradizione e rinnovamento" uscito in allegato alla prestigiosa rivista Amadeus.



Per l´occasione, un excursus storico-musicale sulla città partenopea vista da compositori di altre città d´Italia.



Protagonista della scena nazionale ed internazionale, Gabriele Pezone ha diretto le opere principali di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Si è anche esibito, come pianista o organista, in Croazia, Francia, Svezia, Australia, Danimarca, Spagna, Hong Kong e Nuova Zelanda.



È fondatore e direttore dell´Orchestra da Camera ´´Città di Fondi´´ (con cui ha recentemente registrato per Radio Vaticana con la pianista italoamericana Natalie Gabrielli) e del SoundTrack Ensemble, gruppo strumentale composto da giovani musicisti pontini, nato da un progetto dell´Associazione cinematografica "Giuseppe De Santis". È il direttore artistico del Fondi Music Festival, del Festival Organistico Pontino, dell´Italian International Cello Competition e dei corsi di perfezionamento musicale di ´´InFondi Musica´´.



Il suo interesse globale verso l´arte dei suoni lo ha portato ad interessarsi di musica popolare e ad essere il fisarmonicista del gruppo folk "Città di Fondi", con cui ha vinto nel 2011 il "Best Music Award" all´8° Nicosia International Folk Dance Festival (Cipro).



La rassegna organistica "Francesco La Grassa" proseguirà giovedì 22 novembre, alle ore 21.00, con il concerto Ad gloriam sanctae Caeciliae con il soprano Natalia Demina, Elide D´Atri e Carmen Pellegrino. L´appuntamento conclusivo con la grande musica per organo sarà venerdì 28 dicembre, in collaborazione con l´AISM di Trapani Nativitas, pastorali e canti tradizionali con Giuseppe Burgarella, accompagnato dal Coro Polifonico San Pietro diretto da Carmen Pellegrino.



La rassegna è realizzata dalla Diocesi di Trapani, la Parrocchia di San Pietro con il patrocinio del Comune di Trapani, in collaborazione con il FAI (Fondo per l´Ambiente), Amici della Musica di Trapani, l´Ente Luglio Musicale Trapanese, l´Istituto di Cultura Italo Tedesco – Sezione Trapani. La direzione artistica è affidata a Elide d´Atri e Carmen Pellegrino.



BIGLIETTI

Intero euro 5,00

Ridotto euro 3,00 (studenti fino a 24 anni)



Per informazioni: 3933316088 – 3475866822 - 3494764193



Sarà possibile acquistare i biglietti nella Chiesa di San Pietro a partire da un´ora prima dell´inizio dello spettacolo.



Per ulteriori informazioni

Segreteria

Tel. +39 0923 569375

Email: segreteriaamicimusicatrapani@gmail.com