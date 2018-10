Inserita in Cultura il 24/10/2018 da Direttore Misilmeri: I Pupi siciliani tra tradizione e sperimentazione: dalla storia al fashion design Si terrà venerdì 26 Ottobre 2018 alle ore 21,00 presso Dada design studio, in Corso IV Aprile 36, Misilmeri lŽiniziativa "I Pupi siciliani tra tradizione e sperimentazione: dalla storia al fashion design". La manifestazione è promossa da BCsicilia, Dada Design, La Città dei bambini, Associazione F. Cuticchio. Dopo lŽintroduzione di Alfonso Lo Cascio Presidente regionale BCsicilia, seguirà la presentazione degli architetti Ernesto Graditi e Francesca Ferrara, fondatori del marchio Dada Design. LŽiniziativa prevede la partecipazione straordinaria di Girolamo e Franco Cuticchio. Lettura di testi tratti dalla "Chanson de Roland" a cura di Ernesto Graditi, Francesca Ferrara, Luca Costanza, Lina Graditi, mentre brani musicali saranno eseguiti da Enrico Orlando alla chitarra e Andrea Mancuso al sax. Mostra degli accessori moda limited edition firmati Dada Design ed esposizione esterna di elaborati artistici realizzati dai bambini della Scuola dellŽinfanzia "La città dei bambini".

LŽiniziativa è una Mostra-performance, dedicata allŽarte e al design del brand Dada Design. Dallo studio dei Pupi siciliani della famiglia Cuticchio, gli architetti Francesca Ferrara ed Ernesto Graditi, fondatori dellŽomonimo brand, hanno progettato accessori di fashion design, in mostra durante la serata. Si alterneranno letture di testi e musica live in una contaminazione dei linguaggi dellŽarte, della musica e del teatro. Sarà proiettato una video-intervista a Carmelo Mimmo Cuticchio, prodotto dallŽassociazione culturale "Italia che cambia", proiezione che racconterà il significato dei Pupi, e il loro legame interiore, affettivo e storico con i pupari della famiglia Cuticchio; racconto di forte impatto emotivo. A rendere ancora più suggestivo lŽevento, sarà lŽintervento di Franco e Girolamo Cuticchio accompagnati dai loro pupi.