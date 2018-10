Inserita in Cronaca il 22/10/2018 da Direttore Messina - Randagismo F.A.L. FRONTE ANIMALELIBERO TUTELA ANIMALI E AMBIENTE



In riferimento al servizio sul randagismo a Messina con la futura costruzione del nuovo canile più capiente, più l’oasi felina e il canile ricovero ben vengano ma se non si hanno sbocchi per le adozioni risulterà tutto inutile e soldi pubblici sprecati.

Sarebbe più opportuno attivarsi in tal senso:

Due trasmissioni televisive al mese di circa 1 ora per far vedere i cani del canile e invogliare le persone alle adozioni; lo stesso si potrebbe fare x i gatti.

Un sito professionale con le schede dettagliate dei cani visto che siamo nell’era digitale le persone si possono collegare dagli smartphone per visionare i cani; idem x i gatti.

Allungare l’orario di apertura del canile anche al pomeriggio magari 3 giorni la settimana e organizzare incontri con le famiglie per far vedere i cani ed eventualmente farli adottare a distanza in modo da far conoscere questo stupendo animale. Se non si attuano queste soluzioni non cambierà mai nulla ed entro 1 anno avremo sempre il problema del sovraffollamento del canile e del gattile.

Un canile o gattile deve essere solo un luogo di passaggio e no un posto dove crescere e morire!!!!

Messina 22/10/2018

Il Presidente - Letterio Ivardo