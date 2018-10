Inserita in Salute il 22/10/2018 da Direttore IL DIABETE SI CURA CON IL PANE: LO DICE L’UNIVERSITA’ DI PADOVA Arriva a Trapani Pane Funzionale Salus®, un pane gustoso che aiuta anche a stare in forma e in salute, grazie ai suoi 7 benefici nutrizionali. Si può trovare nei migliori panifici artigianali, sfornato fresco ogni giorno, ma anche al supermercato, sotto forma di preparato completo da preparare a casa.

Un’alimentazione leggera, sana e bilanciata è alla base del benessere e dell’equilibrio dell’organismo. Certi alimenti hanno poi la capacità di preservare la salute e di ridurre o prevenire alcune malattie: sono gli alimenti funzionali. Una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Padova ha dimostrato poi una correlazione tra l’assunzione regolare di pane funzionale a basso contenuto di carboidrati e arricchito con Beta-glucani e il controllo glicemico di medio e lungo termine nei soggetti affetti da Diabete Mellito Tipo 2 (T2DM), in aggiunta ai farmaci utilizzati per il controllo del glucosio nel sangue. Qui l’articolo “Il Diabete di Cura con Il Pane”, pubblicato dall’Università di Padova nel magazine online: https://ilbolive.unipd.it/pane-funzionale-lotta-diabete Pane Funzionale Salus® è il pane salutare e light, dal gusto originale e inconfondibile. È il pane da mettere in tavola ogni giorno a cuor leggero, grazie ai suoi 7 benefici nutrizionali: ridotto contenuto calorico, pochi grassi, a tasso ridotto di carboidrati, ricco di fibre, con beta-glucani dell’avena, ricco di proteine e a tasso ridotto di sodio. Pane Funzionale Salus® contiene infatti un’alta concentrazione di Beta-glucani, cioè fibre dell’avena. Il regolare consumo di Beta-glucani – sottolinea l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) – contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue . Se consumati nella quantità minima di 3 g al giorno – attraverso l’equivalente di 150 g di Salus – i Beta-glucani hanno la proprietà di ridurre il colesterolo. Ideato dall’azienda padovana Il Granaio delle Idee Srl, da 20 anni attiva nel mondo delle miscele per panificazione clean label, questo pane è reperibile presso i migliori fornai artigiani di Trapani e provincia. Per trovare quello più vicino, esiste un comodo servizio on line: cliccando sul sito e autorizzando la geolocalizzazione del proprio smartphone, tablet o pc, si visualizza la mappa dei panifici più vicini, comprensiva di numero di telefono e indirizzo. In alcuni casi è disponibile il numero del distributore di zona che reindirizzerà verso i punti vendita più vicini. Vai alla mappa: https://panesalus.azurewebsites.net/trova-un-panificio/ Si può anche mettere le “mani in pasta” e sfornare Salus a casa, con il preparato completo da 500 g (farina, sale e lievito) a marchio Ruggeri, a cui basta aggiungere l’acqua. Il preparato è reperibile nei supermercati e sull’e-commerce della Ruggeri: www.ruggerishop.it Senza dover fare più rinunce, Pane Funzionale Salus® è il pane salutare che riesce a combinare gusto unico a qualità ed equilibrio nutrizionale, mettendosi così al centro di una sana e corretta alimentazione.