Inserita in Politica il 22/10/2018 da Direttore

Trapani - Comunicato comitato di quartiere sant´alberto-fontanelle sud

Si e svolta venerdì 19 nel salone della chiesa Sant´Alberto la riunione del comitato di quartiere Sant´Alberto-Fontanelle sud, molti i presenti e tanti i punti in discussione, si è discusso di molti punti alcuni di breve termine e altri a lungo termine, obbiettivi che nell´arco dell´anno si metteranno in atto.

Per primo il 21 novembre in collaborazione con fare ambiente “ laboratorio verde” si organizzerà la giornata dell´albero con le scuole del quartiere, al secondo punto, visto le prossimità delle feste la 4° edizione “ un sorriso per tutti “ festa di natale in piazza e per le strade che organizzeremo in collaborazione con l´amministrazione comunale e con la chiesa,

Altri obbiettivi più grandi e sogni nel cassetto, che ci darà tanto da lavoro, l´orto condiviso uno dei progetto che ci sta più al cuore, progetto che punta al contrasto alla povertà e al recupero di aree spesso usate come discariche.

Il portierato di quartiere altro strumento che intendiamo avviare anche se in passato era gia partito ma per motivi di sede è stato messo da parte.

Tante attività sportive, a breve inizierà un piccolo torneo per i piu piccoli che si svolgerà al campetto della chiesa di sant´Alberto, con la collaborazione da parte delle attività commerciali che ci daranno una mano con la premiazione, ma uno dei desideri piu grandi che ci penso da tempo sono i giochi senza frontiera in piazza e spero che quest´anno riusciremo magari in primavera.

Io tutto questo ringraziamo padre Rosario Rosati per la disponibilità, la chiesa fa molti attività per le categorie disagiate che spesso la gente non sa.

Nel frattempo si pensa anche a dare una mano per far rivivere l´economia dei quartieri, tempo fa si e cercato di sensibilizzare i proprietari dei locali sfitti affinché rendevano più accessibili gli affitti invece di tenere i locali chiusi, qualche giorno fa il presidente Giovanni Parisi ha protocollato una richiesta all´amministrazione Tranchida, più che richiesta è una proposta di realizzare un piano di commercio su aree pubbliche nei quartieri popolari ma volendo anche su tutto il territorio, con un regolamento che indichi la procedura i requisiti, durata e obblighi, perchè a tal fine crediamo che può essere una soluzione per il contrasto alla povertà e contro l´abusivismo, qualche attività commerciale in più non può che far bene all´economia dei quartieri e della città.

Per chiudere volevo sottolineare che e molto importante per un comitato una sede che può essere di riferimento agli abitanti e a tutta la collettività, certo di aver un´amministrazione vicina a queste esigenze non come in passato che alle nostre richieste di una piccola stanza al centro Nino Via abbiamo trovato sempre la porta chiusa oggi sappiamo con certezza che con l´amministrazione va su questa linea, e oltre all´amministrazione che già ha avvito l´apertura del centro noi potremmo tenerlo aperto pulito e salvaguardato senza costi, inoltre sarebbe più utilizzato il piccolo parco giochi attualmente l´unico nel quartiere.





Trapani 22/10/2018