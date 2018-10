Inserita in Sport il 21/10/2018 da Direttore Mazara calcio: Il presidente Franzone annuncia l段ngresso del dirigente Michele Asaro La società Mazara calcio a.s.d. per voce del presidente dott. Filippo Franzone è lieta di annunciare l段ngresso nella dirigenza canarina dell段mprenditore mazarese Michele Asaro. Un ingresso nella famiglia del Mazara che sarà di grande aiuto e collaborazione in questo momento dove la squadra sta lottando per mantenere la vetta della classifica in campionato e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Al sig. Michele Asaro lo staff gialloblu, l誕llenatore e la squadra danno il benvenuto nel sodalizio canarino.

(Nella foto: da sinistra il neo dirigente Michele Asaro con il tesoriere Michele Armata)