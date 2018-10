Inserita in Cronaca il 20/10/2018 da Direttore Fede e formazione: a Trapani un percorso sui 10 comandamenti aperto a tutti 10 parole per la tua vita A Trapani un originale percorso di formazione e scoperta sui 10 comandamenti



Il percorso è stato ideato e sperimentato per gli adulti (dai 18 anni in su) da don Fabio Rosini della Diocesi di Roma 25 anni e da allora ha trovato ampia diffusione in Italia e all’Estero. Un percorso di catechesi che rifiuta la modalità sterile e astratta e coinvolge la persona a mettere in gioco se stessa.

E’ la proposta degli incontri sui “10 comandamenti” che ha preso il via martedì scorso a Trapani, piu’ precisamente nella parrocchia di “San Paolo apostolo” nel quartiere di Villa Mokarta.

“Dio ha dato a ciascuno di noi tanti doni, prima fra tutto la libertà, ma a volte non riusciamo a viverli in pieno, non riusciamo a farne tesoro, a trarne felicità duratura – spiega don Filippo Cataldo che guida gli incontri - Queste 10 Parole sono parole per la nostra vita, per aiutare ogni persona a dare valore all’esistenza, a prendere ‘ la parte migliore”.

Il prossimo incontro del percorso, incoraggiato dal vescovo di Trapani come opportunità di formazione e scoperta, si terrà martedì prossimo 23 ottobre dale ore 21 alle ore 22 e sarà aperto a tutti (ovviamente over 18!).