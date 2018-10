Inserita in Cronaca il 20/10/2018 da Direttore Smaltimento rifiuti e raccolta differenziata: un´ordinanza sindacale a Favignana vieta l´uso della plastica Con ordinanza sindacale n. 22 del 18 ottobre 2018, l’Amministrazione Comunale delle Isole Egadi, detta ai cittadini residenti nell’Arcipelago e non, e alle attività commerciali operanti sul territorio comunale, le norme per la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale. Viene stabilito il divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene e il divieto di uso e vendita dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili. Il divieto contemplato nell’ordinanza, in ossequio a una direttiva del Parlamento Europeo, avrà valore a decorrere dal 1° marzo 2019.

“Tra gli obiettivi prioritari che questa Amministrazione intende perseguire – dice al riguardo l’assessore Giovanni Sammartano, con delega alla Politica dell´ambiente e servizi ecologici – c’è la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini e dell’ecosistema marino e terrestre dall’inquinamento ambientale determinato dall’utilizzo di prodotti usa e getta in materiale plastico. Pertanto, con lo scopo di promuovere sempre di più misure per ridurre i rifiuti, in particolar modo quelli non biodegradabili, e in adesione ai criteri fissati dalle normative nazionali e comunitarie, è stato disposto il suddetto divieto che intendiamo comesegnale importante di sensibilità nei confronti dell’ambiente”.

Questo quanto contenuto nell’ordinanza:

- gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, sia a posto fìsso che itinerante, esercentiattività sul territorio comunale, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;

- i cittadini residenti nel territorio comunale di Favignana, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge.

E´ inoltre vietato l´uso e la vendita dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.

In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori, di utilizzare i sacchetti giacenti nei rispettivi depositi ovvero posseduti nelle proprie abitazioni fino all’esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2019. .

- i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblicoesclusivamente posate, piatti, bicchieri e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

- gli esercenti sul territorio isolano, le attività commerciali, artigianali di asporto cibi e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, cannucce e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.