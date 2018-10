Inserita in Sport il 19/10/2018 da Direttore Altro colpo del procuratore sportivo Alessio Sundas Il gioco del calcio è ad oggi uno degli sport più belli del mondo ma anche uno dei più difficili.

Il talento non sempre basta, un buon club non sempre è sufficiente, un buon allenatore non sempre ti da quelle opportunità che meriteresti, ecco perché esistono i procuratori sportivi: gli unici amici che un giocatore ha in questo ambiente è il proprio procuratore sportivo.

18 ottobre 2018, il procuratore sportivo Alessio Sundas, già noto alle cronache per importanti operazioni come intermediario per la ricerca sponsor per importanti club di calcio quali Fiorentina e Parma, oltre ad avere giovani talenti dall’importante futuro quale Stefano Venco, Mattia Vaccaro, Paolo Cilenti e tanti altri, in data odierna ha preso in procura due importanti giocatori provenienti dall’Albania: MIKEL KALOSHI classe ’93 portiere e FLORIAN DACI classe ’91 terzino sinistro ma che si può adattare all’occorenza anche a destra entrambi provenienti dal KF Liria Prizren, club di Primo livello in Albania e titolarissimi nella loro nazionale che ben ha figurato in questi anni.

I due atleti sono stati già segnalati ad importanti squadre del campionato italiano che sono rimaste estasiate dai talentuosi giocatori.

La sessione di calciomercato invernale 2019 sarà il vero trampolino di lancio nel calcio che conta.

Il campionato italiano aspetta l’arrivo di questi campioni della scuderia Sundas sinonimo di serietà e talento.