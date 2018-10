Inserita in Politica il 19/10/2018 da Direttore Maltempo Catania. Barbagallo: governo regionale chieda stato di calamità naturale "Il governo regionale si attivi immediatamente e chieda lo stato di calamità naturale per la zona della provincia di Catania duramente colpita in questi giorni dal maltempo". Lo dice il parlamentare regionale del PD Anthony Barbagallo.

"E´ urgente procedere con la quantificazione dei danni ad aziende agricole, attività imprenditoriali e cittadini – aggiunge - ed intervenire con misure di sostegno, anche prevedendo la sospensione del pagamento dei tributi".



