Inserita in Tempo libero il 19/10/2018 da Direttore Una passeggiata lungo i sentieri nei Boschi di Pedale e della Rascata Una passeggiata lungo i sentieri nei Boschi di Pedale e della Rascata nel territorio di Collesano paese della ceramica e nel comprensorio del Parco delle Maonie è il modo per scoprire ed apprezzare, le sue bellezze naturali con i suoi boschetti di Castagno e la presenza di tanti sughereti e querceti ecc.

Inoltre si potrà ammirare un panorama stupendo sul Mar Tirreno e con il Monte San Calogero, di fronte al bosco della Rascata possiamo ammirare la bellezza del Geo-Sito del Monte D’Oro, a Sud la Grotta del Signore, Monte Carca, Volpignano, Pizzo Carbonara e Pizzo Dipilo chiudono lo scenario ambientale appartenente al Parco delle Madonie.

Inoltre si potrà assaporare dei cibi a Km 0 e biologici che il nostro territorio ci offre.

L’iniziativa è dell’A.N.A.S. Zonale di Collesano che promuove, per domenica 11 novembre, una passeggiata ecologica giunta alla 8^ “La Via del Castagneto”.

Il percorso ad anello è classificato di “lieve difficoltà” strada Forestale di circa 4 Km e pertanto accessibile a tutti, anche a coloro che non praticano trekking.

Al via dunque le iscrizioni alla giornata ecologica Collesanese. La quota d’iscrizione è di € 10,00 e comprende la degustazione dei prodotti tipici locali dalla tuma alla ricotta fresca, tutti prodotti bio. Mentre per i ragazzi sotto i 10 anni la quota è di € 7,00.

Programma. Ore 08.00 Piazzale Forestale bosco della Pedale; Ore 08:15 Colazione offerta dell’associazione con prodotti Locali; Ore 08:30 Partenza bosco della Pedale; Ore 11.00 Arrivo alle Case della Rascata e lezione di Micologia. Ore 12.30 Degustazione di prodotti tipici del territorio: formaggi, salsiccia e castagne arrosto. Ore 14.00 Esami di Micologia e consegna Attestati; Ore 15:30 Ripartenza per il recupero autovetture; Ore 16.00 Fine Passeggiata

Promemoria del materiale/abbigliamento consigliato: Scarpe da Trekking o scarpe da Ginnastica; Giacca impermeabile; Almeno 2 litri di acqua; Un capo caldo per la sosta; Ombrello al bisogno; Macchina fotografica e binocolo. è accessibile anche ai disabili previa comunicazione autovettura. Per aderire all´iniziativa c’è tempo fino a Venerdi 9 novembre alle ore 12:00, contattando al numero 3208233570 oppure scrivendo all’ e-mail: anascollesano@gmail.com