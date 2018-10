Inserita in Economia il 18/10/2018 da Direttore ICCAT: incontro tra gli stakeholder e la Commissione Europea. Agripesca, Toni Scilla: -Pesca del Tonno Rosso risorsa essenziale per il rilancio socio economico dell’Italia-. Trapani, 17 ottobre 2018 - Ieri a Bruxelles si è tenuto l’incontro annuale tra la Commissione Europea e le federazioni di categoria nazionali più rappresentative del settore ittico per trattare tematiche che riguardano, tra le altre, l’attività di pesca del Tonno Rosso. “La pesca del Tonno Rosso rappresenta un polmone di vero rilancio socio economico per il nostro Paese. Serve quindi salvaguardare innanzitutto gli interessi dei pescatori e degli armatori, rivedere certe normative comunitarie non ragionevoli e il relativo quadro sanzionatorio spesso inaccettabile ed infine difendere, con competenza e passione, la specificità della pesca del Tonno Rosso nel Mediterraneo. Questo tipo di pesca ha un valore storico enorme, rappresenta una forte attrazione turistica, possiede una valenza gastronomica notevole ed ha altre importanti caratteristiche valide ad assicurare produzione di vera ricchezza e di posti di lavoro”. Così Toni Scilla, Presidente di Agripesca Regione Sicilia che ieri ha partecipato all’incontro di Bruxelles.