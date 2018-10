Inserita in Sport il 18/10/2018 da Direttore Si tinge di giallorosso il portiere Cappitelli; domenica si comincia, in casa contro il Bruno Viviano Partanna Non finisce più il mercato in entrata per il Bianco Arancio Petrosino. La Società del presidente Mario Parrinello ha infatti perfezionato il tesseramento del portiere Francesco Cappitelli. Cappitelli, marsalese di classe 1992, ha militato come ultima esperienza nel Marian Strasatti, e va a completare la batteria del reparto arretrato insieme ai riconfermati Alessio De Pasquale e Cristian Vinci.

E´ stato diramato dalla LND Sicilia il calendario del campionato di Seconda Categoria Sicilia Girone A 2018/2019. I nostri esordiranno domenica 21 ottobre 2018 in casa contro il Bruno Viviano Partanna (ore 15:30, ingresso gratuito), poi il 28 ottobre è prevista la prima trasferta, a Carini (PA) sul campo della Iccarense. La difficilissima trasferta (quanto meno a livello logistico) a Lamepedusa (AG) contro la squadra locale avverrà alla 14° giornata, sabato 2 febbraio 2019. Infine, la 22° ed ultima giornata in programma domenica 7 aprile 2019 prevede il derby casalingo contro i marsalesi dello Sporting R.C.B.

Arrivata oggi anche una notizia amara in casa petrosilena: dopo 12 mesi di stretta collaborazione, lascia il posto di Responsabile dell´Area Comunicazione il Sig. Emanuele Scavuzzo. Al giovane marsalese, in uscita per impegni lavorativi che non gli consentono più di seguire con costanza e assiduità le sorti della squadra giallorossa, vanno i sentiti ringraziamenti del presidente Mario Parrinello, del “patron” e presidente onorario Antonio Galfano, della Società, dello staff e della rosa tutti.