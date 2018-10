Inserita in Sport il 18/10/2018 da Direttore Inaugurato oggi pomeriggio il nuovo campo di calcio a 5 a Favignana E´ stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo campo di calcio a 5, in via delle Fosse a Favignana. All’iniziativa, realizzata grazie all´intervento della Liberty Lines, erano presenti i vertici della stessa azienda, rappresentati dalla presidente Paola Iracani, dall´Amministratore delegato, Alessandro Forino, e dal commissario giudiziale, avvocato Marco Montalbano, il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, gli assessori della Giunta Giovanni Sammartano e Giusi Montoleone, i consiglieri comunali Elia Canino e Ignazio Lucido e il comandante dei vigili urbani, Filippo Oliveri. La pioggia battente ha impedito lo svolgersi del triangolare di calcio tra i dipendenti della Liberty Lines, le Vecchie Glorie di Favignana e una rappresentativa di Giovani di Favignana, ma i ragazzi dell´isola hanno comunque voluto onorare l´atteso momento, approfittando del nuovo campo per dilettarsi sul nuovo manto erboso, che ha rivelato, nell´occasione, un ottimo drenaggio. A portare i saluti e presentare brevemente l´importante obiettivo raggiunto, sono stati il sindaco e la presidente della Liberty Lines, sottolineando la valenza sia sportiva che sociale dell´iniziativa. Il Comune ha provveduto a ripristinare la recinzione e l´illuminazione dell’impianto sportivo, mentre la Liberty ha rifatto il manto erboso, con erba sintetica di ultima generazione, e installato le porte di gioco. La struttura era abbandonata da tempo e vandalizzata e oggi ritorna fruibile e di nuovo in possesso della comunità.