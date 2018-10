Inserita in Sport il 17/10/2018 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC TRA IL RICORDO DI PANTANI E LA PRESENZA A TELEROMAGNA Si è concluso con il tradizionale appuntamento al monumento Pantani e la presenza a TeleRomagna il mini ritiro di Cesenatico dell’Androni Giocattoli Sidermec.

Scattato lunedì sera, dopo la conferenza stampa per i media della Romagna di ieri all’hotel Da Vinci, i campioni d’Italia oggi, nell’ultimo giorno di raduno, hanno vissuto altre intense ore dedicate alla prova dei materiali in vista della prossima stagione.

In mattinata prima della sgambata in bicicletta, come tradizione, però i corridori hanno fatto visita al monumento Pantani di Cesenatico per la classica fotografia che è ormai un appuntamento fisso per la truppa di Gianni Savio. A rendere omaggio al Pirata con il team manager torinese, i corridori e i direttori sportivi Giovanni Ellena, Alessandro Spezialetti e Giampaolo Cheula, c’era anche Pino Buda, il patron di Sidermec che come sempre si è prodigato per la perfetta riuscita della trasferta romagnola del team campione d’Italia. Nel primo pomeriggio poi la squadra è stata ospite di A tutta bici, la seguitissima trasmissione della tivù romagnola condotta da Roberto Feroli, Federica Mosconi e Patrick Martini. Negli studi di Cesena di TeleRomagna è intervenuto, con la consueta brillantezza, anche Pino Buda che si è complimentato personalmente con i ragazzi per la splendida stagione agonistica. La trasmissione sarà visibile stasera dalle 21 su TeleRomagna e domani dalle 20 sul 160 del digitale terrestre e sul canale 821 di Sky.

Al raduno di Cesenatico, che ha già di fatto aperto la stagione 2019 per l’Androni Giocattoli Sidermec hanno partecipato i confermati Francesco Gavazzi, Manuel Belletti, Alessandro Bisolti, Mattia Cattaneo, Marco e Mattia Frapporti, Fausto Masnada, Kevin Rivera, Matteo Spreafico, Andrea Vendrame e i nuovi Matteo Busato e Miguel Flores (provenienti dalla Wilier Selle Italia), i neo pro italiani Leonardo Fedrigo e Mattia Viel e il colombiano Daniel Munoz.