Inserita in Sport il 16/10/2018 da Direttore UNA POESIA PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC Si è tenuta nel pomeriggio all’hotel Da Vinci di Cesenatico la conferenza stampa dedicata ai media locali della Romagna e servita a raccontare l’eccezionale 2018 dell’Androni Giocattoli Sidermec.

I campioni d’Italia, infatti, da ieri sera e fino a domani, sono proprio a Cesenatico già impegnati nel primo ritiro che guarda al 2019. Domani, tra l’altro, come bella abitudine del team, prima della sgambata del mattino, è prevista la visita al monumento Pantani.

Si era a casa di Pino Buda, il gran patron di Sidermec e secondo sponsor del team, e naturale che il protagonista numero uno, con i corridori “vecchi” e nuovi, sia stato proprio, l’appassionato imprenditore romagnolo che da più di dieci anni compare sulle maglie delle squadre del manager torinese Gianni Savio.

E, come vuole la tradizione, Pino Buda anche quest’anno ha scritto una poesia celebrativa della grande stagione dei campioni d’Italia. Una stagione ricca di trentuno vittorie, della fresca conquista della seconda consecutiva Ciclismo Cup e di un Giro d’Italia in fuga dall’inizio alla fine. Buda nel suo testo fa in rima un anno incredibile - che tra l’altro troverà chiusura con il Tour of Hainan dal 23 al 31 ottobre - passando in pratica in rassegna tutti i momenti clou e non mancando di citare tutti i corridori del roster che tanto bene hanno fatto.

Durante la conferenza stampa è stato il team manager Gianni Savio a ringraziare ancora una volta Pino "Salvatore" Buda - così ribattezzato da Savio dopo il grande aiuto di Sidermec seguito alla mancata sponsorizzazione del Venezuela nel 2014 - e ad analizzare nel dettaglio un anno segnato da grandi prestazioni cominciate a gennaio e terminate ad ottobre.





Qui di seguito ecco il testo della bella poesia scritta da Buda sul team:

È finita la stagione del pedale e per l’Androni Sidermec in modo trionfale; i nostri atleti sono sempre stati in primo piano e per questo meritano un grosso battimano. Non c’è mai stata flessione, merito soprattutto di una grande unione dovuta alla serenità dell’ambiente grazie a Gianni Savio, nostro primo dirigente. Per essere redenti hanno lottato con i denti, rispondendo in modo magistrale, non con proteste, ma a colpi di pedale, per curare le ferite causate dalle esclusioni subite. La nostra forte armata ha cominciato la sua crociata con azioni da novanta laggiù in Terra Santa. Quel giorno è stata solo fantasia o pura follia l’attacco ai più forti portato da Marco Frapporti? Da quel momento è cambiato il vento: un giorno Vendrame, un altro giorno Belletti a menar la rumba come folletti, ma non è stato un fatto momentaneo, ogni giorno o Torres o Ballerini o Cattaneo assieme a Gavazzi o Masnada hanno compiuto la goleada. È mancata la vittoria ma c’è stata tanta gloria. Fuori Italia a pensare al successo, senza chiedere il permesso, ci ha pensato Malucelli, con uno sprint fra i più belli lassù in terra di Spagna, per far felice la Romagna. Ha anche la mania di vincere in Romania dove il compagno Sosa è diventato il primo della rosa e si è ripetuto in maniera tonica vincendo l’Adriatica Ionica. Spreafico nel frattempo in Venezuela vince contro il tempo, ma nel gruppo che la noia mai ci sia e così Belletti vince in Ungheria e sul traguardo del Pantani, accolti da un fragoroso battimani, sono sfrecciata come razzi prima Ballerini e poi Gavazzi e siccome non son cotti si ripetono al Matteotti. In squadra c’era pure Bisolti e Rivera che hanno onorato il contratto assieme a Mattia Frapporti Raffaello Bonusi e Marco Benfatto. Grazie ragazzi per le emozioni vissute è grazie agli sponsor se le abbiamo godute, gli sponsor minori mai ricordati con le vostre imprese sono stati immortalati. Voi siete di un’altra taglia; voi siete i campioni d’Italia.