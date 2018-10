Inserita in Politica il 16/10/2018 da Direttore Sicilia. Barbagallo: revisori dei conti, maggioranza dimentica di essersi battuta per nomina attraverso sorteggio “Sulla legge per la nomina dei revisori dei conti negli enti partecipati dalla Regione la coalizione di centrodestra sembra applicare la regola dei ‘due pesi e delle due misure’ ”. Lo ha detto il parlamentare regionale PD Anthony Barbagallo nel corso del suo intervento durante il dibattito sul ddl che punta a regolamentare la nomina dei revisori nelle società partecipate dalla Regione. “La coalizione che oggi rappresenta la maggioranza è la stessa che nella passata legislatura ha portato avanti un’estenuante battaglia d’Aula a favore della norma che prevede il sorteggio per l’incarico di revisore dei conti nei Comuni. E’ quindi assolutamente incomprensibile che quella stessa coalizione adesso faccia muro contro l’estensione della regola agli enti partecipati e sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Questa marcia indietro ci lascia perplessi – ha concluso – e non vorremmo fosse un modo per nascondere la volontà di effettuare scelte discrezionali per le oltre 200 nomine previste negli enti partecipati”.

martedì 16 ottobre 2018