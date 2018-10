Poma-Fundarò: la coppia d´oro del poker trapanese

Inserita in Sport il 16/10/2018 da Direttore Poma-Fundarò: la coppia dŽoro del poker trapanese Arrivano entrambi da Castellammare del Golfo e, a dispetto di quella che potrebbe essere la più classica delle rivalità sul tavolo da gioco, sono anche ottimi amici: parliamo di Lorenzo "visfido87" Poma e Giacomo Fundarò, oggi tra i big del poker internazionale. I due giovani pokeristi trapanesi, che hanno saputo bruciare le tappe e raggiungere risultati invidiabili nei più importanti tornei mondiali, sono oggi lŽesempio di una Sicilia affamata e vincente, pronta a mettersi in gioco per ritagliarsi uno spazio importante nello sport che conta.

Fundarò è oggi considerato uno dei migliori professionisti del poker italiano Nato il 4 ottobre 1986, Giacomoè oggi considerato uno dei migliori professionisti del, un giocatore dalle indiscusse qualità che ha saputo conquistare prestigiosi piazzamenti in tutto il mondo, pur mantenendo un basso profilo e concentrandosi esclusivamente sul suo stile di gioco e sullŽimportanza dellŽallenamento costante.

Attualmente al ventesimo posto della Italy All Time Money List, Fundarò ha iniziato a macinare ottimi risultati in giovanissima età, riuscendo a portare a casa già nel 2009 la trentaduesima posizione nellŽItalian Poker Tour di Sanremo. Da quel momento in poi, la sua carriera è stata un crescendo di vittorie e piazzamenti di prestigio, tra cui il primo posto al WPT Magazan di Casablanca nel 2012.

In Marocco, Fundarò è riuscito a battere a sorpresa nel final table la concorrenza di nomi già affermati del poker internazionale, come Bruno Fitoussi, Davidi Kitai, Jeremy Nock e Frederic Brunet, questŽultimo piazzatosi secondo proprio alle spalle del campione trapanese, riuscito a ribaltare una situazione di gioco per lungo tempo favorevole al rivale.

WPT Caribbean Poker Tour di St. Maarten, con un incasso di ben 100.000 $ e arresosi soltanto al temibile pro americano Tony “Bond18” Dunst. Nel 2014 è ancora un secondo posto a portare Fundarò sul tetto del poker internazionale: rimasto dietro solo a Vicky Coren, il pokerista siciliano ha infatti sfiorato una pesante vittoria EPT 10 di Sanremo, così come accaduto lŽanno dopo nel No Limit HoldŽem dellŽEPT di Malta. LŽanno successivo, il 2013, ha visto invece Fundarò ottenere un eccellente secondo posto al, con un incasso di ben 100.000 $ e arresosi soltanto al temibile pro americano Tony “Bond18” Dunst. Nel 2014 è ancora un secondo posto a portare Fundarò sul tetto del poker internazionale: rimasto dietro solo a Vicky Coren, il pokerista sicilianoanche allŽ, così come accaduto lŽanno dopo nel No Limit HoldŽem dellŽEPT di Malta.

Tanti altri sono stati i piazzamenti di rilievo per Giacomo Fundarò nel corso degli anni: ben dieci premi nelle World Series of Poker, risultati importanti nei circuiti di IPT, EPT e Partouche Poker Tour, un tredicesimo posto nel Main Event dellŽISOP di Nova Gorica, la carriera del 32enne di Castellammare del Golfo sembra non conoscere ostacoli, merito soprattutto di un impegno costante e di un talento innato per il gioco delle carte.

Dice di ispirarsi proprio a Fundarò lŽaltro campione nostrano, Lorenzo Poma, conosciuto sui tavoli da gioco internazionali come "visfido87", un nome che sembra già voler trasmettere unŽidea di sana "sfrontatezza" e voglia di mettersi in competizione con i migliori player in attività. Concittadino nonché amico di Fundarò, Poma ha iniziato a giocare circa dieci anni fa, maturando nel tempo uno stile di gioco quanto mai battagliero e dirompente che gli ha consentito di ottenere grandi soddisfazioni.

vittoria da 23.950 euro Sunday Special delle Galactic Series di PokerStars di meno di un mese. Pur non essendo ancora un regular player, sebbene quello sia il suo obiettivo attuale, Poma è riuscito a sovvertire i pronostici, battendo in finale Umberto "thelusor" Calabrese, giocatore esperto e navigato che ha dovuto cedere il passo proprio al gioco aggressivo del giovane trapanese. Lorenzo Poma è balzato agli onori delle cronache pokeristiche proprio in queste settimane, grazie allaneldi PokerStars di meno di un mese. Pur non essendo ancora un regular player, sebbene quello sia il suo obiettivo attuale, Poma è riuscito a sovvertire i pronostici, battendo in finale Umberto "thelusor" Calabrese, giocatore esperto e navigato che ha dovuto cedere il passo proprio al gioco aggressivo del giovane trapanese.

ottima cifra portata a casa PokerStars Caribbean Adventure 2019, un torneo dal fascino unico che si terrà alle Bahamas a partire dal 5 gennaio. Grazie anche allŽ, il 31enne punta ora a crescere ulteriormente e a mettersi in gioco su nuovi scenari, in particolare con qualche evento live: a fine mese Poma sarà infatti a Malta, con il desiderio di poter partecipare anche alla, un torneo dal fascino unico che si terrà alle Bahamas a partire dal 5 gennaio.

Talento, costanza e impegno sono le caratteristiche che hanno portato Giacomo Fundarò e Lorenzo Poma a ritagliarsi uno spazio importante in un mondo tuttŽaltro che semplice, partendo da una terra bella e difficile come quella siciliana per raggiungere scenari internazionali di grande rilievo: un esempio per tutti coloro che inseguono il proprio sogno e che, grazie anche a storie come queste, maturano la forza e la consapevolezza per andare avanti e superare qualsiasi ostacolo.