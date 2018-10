Inserita in Cultura il 15/10/2018 da Direttore Termini Imerese, inizia il Corso di Archeologia Romana Inizia sabato 20 ottobre 2018 alle ore 16,00 il Corso di Archeologia Romana promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell´Università degli Studi di Palermo, il Museo Salinas di Palermo, il Parco Archeologico di Himera e il Museo Civico di Termini Imerese. Dopo la presentazione di Elisa Chiara Portale, Coordinatrice dei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia dell´Università di Palermo, di Francesca Spatafora, Direttrice del Museo Salinas - Polo regionale di Palermo per i parchi e Musei Archeologici, di Francesco Giunta, Sindaco di Termini Imerese, di Simone Rambaldi, Docente di Archeologia classica, Università di Palermo e Coordinatore del Corso, Miriam Millonzi, Presidente BCsicilia Sede di Termini Imerese e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia si terrà la prima lezione dal titolo "La Sicilia provincia romana". La relazione sarà tenuta da Sergio Aiosa, Docente di Archeologia classica presso l´Università di Palermo. L´incontro si terrà presso la Chiesa Madonna di Odigitria, in Via Felice Cavallotti a Termini Imerese. Il Corso prevede 10 lezioni e 5 visite guidate. I successivi incontri riguarderannola monetazione della Sicilia romana, l´urbanistica, Palermo e Agrigento nel periodo romano, la cultura artistica, il ritratto romano in Sicilia, gli insediamenti rurali, la villa romana. Previste visite, in collaborazione con ATC l´Associazione che viaggia, ai monumenti romani di Termini Imerese, al Museo Archeologico "A. Salinas", a Marsala e alla Villa del Casale di Piazza Armerina. A gennaio infine visita guidata a Roma. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Sponsor dell´iniziativa Il Tuareg Tour Operator. Per informazioni: BCsicilia, Via Ospedale Civico, 32 – Termini Imerese Tel. 091.8112571 – Cell. 346.8241076 – Email: terminiimerese@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia. In allegato Comunicato Stampa, pieghevole Corso e foto Mosaico romano della villa del Casale.

CORSO DI ARCHEOLOGIA ROMANA

Programma

SABATO 20 OTTOBRE 2018 – ORE 16,00 Chiesa Madonna di Odigitria Presentazione: Elisa Chiara Portale, Coordinatrice dei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia – Università di Palermo Francesca Spatafora, Direttrice Museo Salinas - Polo regionale di Palermo per i Parchi e Musei Archeologici

Francesco Giunta, Sindaco di Termini Imerese

Simone Rambaldi, Docente di Archeologia classica, Università di Palermo – Coordinatore del Corso

Miriam Millonzi, Presidente BCsicilia – Sede di Termini Imerese Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia

La Sicilia provincia romana

Sergio Aiosa, Docente di Archeologia classica, Università di Palermo



SABATO 27 OTTOBRE 2018 – ORE 16,30 Chiesa Madonna di Odigitria

La monetazione della Sicilia romana

Lucina Gandolfo, Direttrice del Parco Archeologico di Monte Iato – Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici



SABATO 3 NOVEMBRE 2018 – ORE 16,30 Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

L´urbanistica di Thermae e delle città romane della Sicilia

Oscar Belvedere, Docente di Topografia antica, Università di Palermo



DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 – ORE 9,30

Termini Imerese

Visita guidata ai monumenti romani



SABATO 10 NOVEMBRE 2018 – ORE 16,30 Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Palermo romana

Francesca Spatafora, Direttrice del Museo Archeologico Regionale "A. Salinas" – Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici



DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 – ORE 9,30

Palermo

Visita guidata al Museo Archeologico "A. Salinas"



SABATO 17 NOVEMBRE 2018 – ORE 16,30 Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Agrigento romana

Anna Rita Pecoraro, Archeologa



SABATO 24 NOVEMBRE 2018 – ORE 16,30 Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

La cultura artistica della Sicilia romana

Antonella Mandruzzato, Docente di Archeologia classica, Università di Palermo



SABATO 1 DICEMBRE 2018 – ORE 16,30 Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Il ritratto romano in Sicilia

Elisa Chiara Portale, Docente di Archeologia classica, Università di Palermo



DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 – ORE 9,30

Marsala

Visita alla città romana



SABATO 15 DICEMBRE 2018 – ORE 16,30 Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Gli insediamenti rurali della Sicilia romana

Aurelio Burgio, Docente di Topografia antica, Università di Palermo



SABATO 12 GENNAIO 2019 – ORE 16,30 Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

La villa romana in Sicilia

Simone Rambaldi, Docente di Archeologia classica, Università di Palermo



SABATO 19 GENNAIO 2019 – ORE 16,30 Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Le ville romane della provincia di Palermo

Rosa Maria Cucco, Funzionario Archeologo, Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo



DOMENICA 20 GENNAIO 2019 – ORE 9,30 Piazza Armerina Visita guidata alla Villa del Casale

VENERDÌ 25 – DOMENICA 27 GENNAIO 2019

Roma

Visita guidata alla città

NOTE TECNICHE: Le lezioni si terranno: Chiesa Madonna di Odigitria, Via Felice Cavallotti – Termini Imerese Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico, Via Mazzini – Termini Imerese Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Per informazioni: BCsicilia, Via Ospedale Civico, 32 – Termini Imerese Tel. 091.8112571 – 346.8241076 Email: terminiimerese@bcsicilia.it

Le visite guidate saranno effettuate in collaborazione con ATC l´Associazione che viaggia.