Inserita in Tempo libero il 14/10/2018 da Direttore Attivazione corso base di accesso alla CRl. DIVENTA ANCHE TU UN VOLONTARIO DI CROCE ROSSA.



Attività sanitarie, sociali, per i giovani e dei giovani, emergenze e assistenza alla popolazione nelle calamità, diffusione dei Principi fondamentali della Croce Rossa.

In questo e in tanto altro ancora c´è sempre la Croce Rossa Italiana con i suoi Volontari, tutti qualificati e formati, tante braccia e che non bastano mai; per questo il Comitato CRI di Alcamo ha organizzato un nuovo corso base di accesso per Volontari. Lunedì 15 ottobre, alle ore 20.00, è previsto il primo incontro nei locali che si trovano sulla Strada Statale 113 km 326.100 n.47 (nei pressi dell´uscita per via Vivaldi).

La Croce Rossa ha bisogno di tanti Volontari per portare avanti, sempre al meglio, la sua mission: prevenire e alleviare la sofferenza dei più vulnerabili, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

Non farti scappare questa occasione: UNISCITI A NOI!! PIU´SIAMO E MEGLIO È!

Per partecipare al corso basta iscriversi attraverso il portale www.gaia.cri.it.