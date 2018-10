Inserita in Sport il 14/10/2018 da Direttore CATTANEO TIENE ALTI I COLORI DELL’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC AL LOMBARDIA È stato un bel Giro di Lombardia a chiudere la stagione italiana del grande ciclismo. E per l’Androni Giocattoli Sidermec è stata anche la prima uscita ufficiale dopo la conquista della Ciclismo Cup, suggellata con gli ultimi punti conquistati al Gran Piemonte di giovedì. Dopo la foto con la maglia celebrativa appositamente realizzata dal maglificio bergamasco Rosti, che fornisce l’abbigliamento del team, ed esibita sul palco firma della classica monumento proprio a Bergamo, l’Androni Giocattoli Sidermec ieri verso il traguardo di Como non ha mancato di essere, come di consueto, protagonista.

Nella fuga che ha segnato buona parte della corsa si è inserito un generosissimo Davide Ballerini, alla penultima corsa con la maglia dei campioni d’Italia. Nel finale, con l’attacco dei big che ha portato alla vittoria in solitaria di Pinot con Nibali secondo, si è difeso con onore Mattia Cattaneo. Lo scalatore bergamasco, già quarto alla Milano-Torino di mercoledì, ha chiuso nella top 20 di una gara che ha visto i migliori affrontarsi a viso aperto fin dal muro di Sormano.

Cattaneo ha chiuso in 19ª posizione a 3’33” dal francese. E sul traguardo del lungo lago di Como ad attendere e applaudire il corridore con il team manager Gianni Savio è arrivato anche il main sponsor della squadra Mario Androni. A seguire le fasi conclusive della prestigiosa corsa e a complimentarsi con i corridori della squadra campione d’Italia anche Anna Salice di Salice Occhiali, importante partner tecnico che equipaggia i corridori con caschi e occhiali. Per Salice, che ha sede a Gravedona proprio nel comasco, c’era anche Paolo Tiraboschi, responsabile commerciale dell’azienda.

L’Androni Giocattoli Sidermec, che con la conquista del campionato italiano a squadre si è garantita la wild card per il Giro 2019, vedrà terminare il suo 2018 con il Tour of Hainan in Cina dal 23 al 31 ottobre.