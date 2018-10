Inserita in Economia il 14/10/2018 da Direttore Casting: Sicilia Incantata cerca attori e caratteristi siciliani per un cortometraggio in dialetto che sarà girato a Buseto Palizzolo (Tp) Valorizzare la cultura siciliana attraverso il suo dialetto. Questo è lo scopo che si propone di perseguire l’associazione Culturale ‚Sicilia Incantata‛ attraverso la produzione di un cortometraggio in lingua siciliana. Testi, scenografia e regia del corto amatoriale, dal titolo “U Baruni Scotula”, sono di Giovanni Battista Pollina, presidente dell’associazione, con alle spalle già 8 cortometraggi in dialetto siciliano, noto nell’ambiente culturale della Sicilia occidentale per le numerose attività ed eventi organizzati sempre sul filo della promozione della Sicilia e della sicilianità. La storia sarà infatti un racconto di fede, valori affettivi e contesti familiari e, tra di essi, le immancabili ‘nciurie di Sicilia, ossia quei nomignoli con cui si soleva, ed in parte ancora oggi si suole, identificare le famiglie e la loro origine. L’associazione ha, a tal fine, ufficializzato le date del Casting cinematografico che si svolgerà domenica 25 novembre 2018, dalle 10.00 alle 18.00, presso la suggestiva location del Baglio Fontana, in via Palermo n. 1 a Buseto Palizzolo, struttura risalente al ‘700 che ospita un suggestivo relais, adagiato sulle colline tra Trapani, Erice e Castellammare del Golfo e che in seguito ospiterà le riprese curate dall’associazione culturale Sicilia Incantata di Valderice. In scena saranno presenti alcuni noti simboli siciliani: il classico carretto ed il gruppo I ‚Pupi di Zuccaru‛, teatranti di Sicilia, oltre ad attori ed attrici che saranno scelti non solo tra chi ha esperienza di teatro e recitazione ma anche tra gli esordienti. La ricerca di attori ed attrici, di tutte le età, è rivolta esclusivamente ad artisti siciliani che siano in grado di recitare in perfetto vernacolo e che abbiano inflessioni dialettali riconducibili alle diverse aree dell’isola. Direttore casting sarà la giornalista siciliana Rosy Abruzzo, presentatrice di moltissime manifestazioni con un’esperienza di lungo corso partita intorno al 2000 con lo staff delle selezioni di Miss Italia e proseguita senza arresto con eventi quali il Carnevale di Sciacca, il Premio Letterario T. di Lampedusa, The Look of The Year, Sicilia Drink Experience, Lo Street Food Fest, e innumerevoli altre manifestazioni di moda, turismo, folklore, presentazioni di libri, moderazioni di convegni oltre che missioni culturali in Italia e all’estero. Condirettore del casting sarà Francesco Caruso, farmacista e conoscitore profondo della musica siciliana, collaboratore attivo e storico delle iniziative culturali dell’associazione Sicilia Incantata. Le candidature andranno inviate tramite mail a siciliaincantata.eventi@gmail.com allegando una foto intera e una foto in primo piano a colori. Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2018 esclusivamente via mail. E´ previsto un contributo alle spese organizzative pari a 10 € sia per bambini che per adulti. Per ogni ulteriore info www.siciliaincantata.it oppure 3713274516.