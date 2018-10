Inserita in Sport il 14/10/2018 da Direttore Pall.Trapani: Latina batte Trapani 92-88 Benacquista Ass. Latina VS 2B Control Trapani: 92-88



Parziali: (29-20; 28-26; 18-21; 17-21)

Benacquista Ass. Latina: Fabi 24 (5/8, 4/6), Tavernelli 18 (2/3, 3/4), Carlson 14 (2/6, 3/9), Lawrence 14 (0/3, 2/3), Allodi 9 (4/4, 0/0), Cassese 7 (2/2, 1/1), Di bonaventura 4 (0/0, 1/2), Baldassarre 2 (1/4, 0/2), Cavallo ne, Jovovic ne, Di prospero ne, Ambrosin ne. Allenatore: Franco Gramenzi. Assistente: Giuseppe Di Manno.

2B Control Trapani: Clarke 22 (5/7, 2/9), Renzi 18 (8/9, 0/2), Miaschi 10 (3/3, 1/2), Ayers 9 (2/3, 1/5), Mollura 9 (3/4, 1/1), Artioli 8 (1/1, 2/2), Pullazi 7 (2/6, 1/4), Marulli 3 (0/1, 1/1), Nwohuocha 2 (1/5, 0/0), Erik Czumbel, Dosen ne. Allenatore: Daniele Parente. Assistenti: Fabrizio Canella.

Arbitri: DORI GIACOMO di MIRANO (VE); DEL GRECO STEFANO di VERONA (VR); DE BIASE STEFANO di UDINE (UD).

Spettatori: 1000 circa.

Latina. Al Pala Bianchini va in scena una grande partita: Latina conduce per 40 minuti e, alla fine, conquista meritatamente la vittoria battendo la 2B Control Trapani 92-88. I padroni di casa partono fortissimo realizzando 57 punti a metà gara tirando con percentuali altissime. Trapani, però, ha il grande merito di non mollare mai e di rimanere sempre in contatto e, a 8’’ dalla fine, spreca con Clarke il possesso della potenziale vittoria. Tra i singoli segnaliamo la prova eccelsa di Fabi, miglior realizzatore del match con 24 punti.

1°Quarto: Coach Gramenzi schiera in quintetto Lawrence, Tavernelli, Fabi, Baldassarre e Carlson. Parente risponde con Clarke, Marulli, Ayers, Pullazi e Renzi. Latina ingrana subito la quinta piazzando un break di 14-5 in 2’40’’ e costringendo immediatamente coach Parente al timeout. Trapani si sblocca coi canestri di Renzi e Clarke ma Latina risponde con Fabi e Lawrence (18-9). La tripla di Fabi vale il 21-9 al 5’. Clarke porta a termine una penetrazione ma Latina è chirurgica e colpisce 2 volte dalla media. Renzi schiaccia dopo l’assist di Clarke e poi Miaschi conclude il contropiede che vale il 25-15. Segna ancora Renzi (25-17) e coach Gramenzi preferisce parlarci su. Dopo il libero di Di Bonaventura, botta e risposta da oltre l’arco fra Clarke e Di Bonaventura: termina 29-20.

2°Quarto: Dopo i primi due punti di Ayers, Tavernelli realizza dalla media. Artioli segna dai 6.75 i suoi primi punti in maglia granata. Realizzano in sequenza Fabi, Miaschi, Allodi e Clarke: 35-29 dopo 2’ di gioco. Botta e risposta fra Miaschi e Fabi. Gli attacchi prevalgono sulle difese e, dopo 5’, Latina conduce 41-35. Segnano da 3 Carlson ed Artioli. La tripla di Tavernelli anticipa un altro botta e risposta dai 6.75 fra Carlson e Miaschi: 50-43 a 2’30’’ dal termine. Dopo il canestro di Allodi, Renzi realizza 3 punti consecutivi: 52-46 e time out per coach Gramenzi. Nell’ultimo minuto Latina segna 5 punti: finisce 57-46.

3°Quarto: Il primo canestro è di Carlson ma Trapani risponde con la tripla dall’angolo di Ayers. Lawrence segna da 3 ma Ayers colpisce dalla media prima del canestro di Pullazi (62-53). Clarke segna in penetrazione prima del botta e risposta da 3 fra Fabi e Pullazi. Ayers fa 2/2 ai liberi prima dei canestri di Baldassare e Mollura (67-62). Segnano in sequenza Cassese, Pullazi, Tavernelli (da 3) e Miaschi (1/2 ai liberi): 72-65 quando manca 1’45’’. Allodi realizza dalla media ma Trapani segna con Mollura: 75-67 al 30’.

4°Quarto: Nwohuocha segna i suoi primi punti in maglia granata ma Allodi conclude un 2+1 (78-69). Mollura pareggia il conto delle bombe con Carlson (81-72). Renzi realizza dal post basso e poi Clarke accorcia sul -5 (81-76) a 4’ dal termine. Cassese interrompe il parziale di Trapani con un fade away di pregevole fattura ma Clarke fa 2/2 ai liberi (83-78). Renzi riporta Trapani sul -2 (83-81) a 2’37’’ dalla fine grazie ad un 2+1. Tavernelli segna 2 liberi, time out per coach Parente a 2’ dal termine. Mollura realizza il -2 ma Lawrence fa 2/2 ai liberi e riporta Latina a +4 ad 1’ dal termine. Clarke segna una bomba siderale che costringe Gramenzi al time out: 87-86 a 55’’. Fabi realizza 2 liberi a 20’’ dal termine portando i suoi sul +3: time out Parente. Clarke va in lunetta a 13’’ e realizza il nuovo -1 (89-88). Tavernelli fa 1/2 ai liberi (90-88) ma poi è bravo a ricevere lo sfondo di Clarke a 8’’ dal termine. Trapani commette fallo su Lawrence che non sbaglia e, di fatto, chiude il match (92-88). Renzi sbaglia il tiro allo scadere: finisce 92-88.

Dichiarazioni In Sala Stampa

Franco Gramenzi (coach Benacquista Latina): “Era importante vincere ed abbiamo vinto. Eravamo molto agitati ad inizio gara ma abbiamo incanalato bene le energie avendo un grande approccio. Trapani è stata brava a rimanere sempre in contatto ed alla fine ha avuto tra le mani anche il pallone per vincere ma sarebbe stata una beffa”.

Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “Il rammarico è non essere stati concentrati nei primi 2 quarti e nell’aver concesso 2 bombe sul fil di sirena della prima e della seconda frazione che, alla fine, si sono rivelate decisive. E’ difficile recuperare quando subisci 57 punti a metà gara ma poi abbiamo reagito ed abbiamo anche avuto la palla per vincerla. Va bene così, onore a Latina ma io vedo il bicchiere mezzo pieno: siamo giovani, abbiamo commesso errori di gioventù ma abbiamo grande margine per migliorare”.