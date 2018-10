Inserita in Sport il 13/10/2018 da Direttore Marsala Calcio: Domingo Communication Top Sponsor per la Stagione 2018/2019 La S.S.D. Marsala Calcio a R.L comunica di aver perfezionato un´importante accordo di partnership commerciale riguardante l´acquisizione nella Famiglia Azzurra di “Domingo Communication”. Nata in pieno centro a Milano nel 1999 per mano di Enzo Domingo (solo omonimo del già Direttore Generale del Marsala Calcio, ndr), di origini e famiglia marsalesi, trapiantato in Lombardia, la D.C. ha rivoluzionato fin da subito il concetto di comunicazione, seguendo le più aggiornate metodologie di strategie di mercato e di pubbliche relazioni. L´azienda, diventata ben presto leader nel proprio settore, da ormai vent´anni fornisce ai clienti gli strumenti per migliorare la reputazione del proprio brand nel rapporto con i media e con i propri clienti. Centinaia le aziende che nel corso degli anni si sono affidate alla Domingo Communication, da Giorgio Armani a Gucci, da Dior a Pierre Cardin, Ralph Lauren, Timberland, Valentino e via così. Per Domingo adesso è arrivato il momento di dare un contributo alla terra natale, sposando con entusiasmo il progetto del Marsala Calcio, divenendone fin da subito Top Sponsor: la sua inimitabile “D”, infatti, campeggerà sul front della Maglia Azzurra. La Società esprime i migliori auguri per un vicendevole, proficuo e comune viaggio azzurro!

Marsala, 13/10/2018