La S.S.D. Marsala Calcio a R.L comunica di aver perfezionato un altro importante accordo di partnership commerciale. Ancora un altro affermato brand che si lega a doppio filo con quello del Marsala Calcio: si tratta del President Cafè, elegante bar-caffetteria che sorge nel pieno centro di Palermo, in Via Cavour 74. President Cafè, di proprietà del Club Advisor Domenico Cottone, sarà Main Partner per la stagione 2018-2019, ed il suo logo sarà esposto sul retro delle nostre Maglie da gioco.

Anche in questo caso, la Società augura il meglio per il presente e per il futuro a questo nuovo binomio azzurro!

Marsala, 13/10/2018