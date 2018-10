Inserita in Sport il 12/10/2018 da Direttore RADIO 102 radio ufficiale della Pallacanestro Trapani Nel corso della stagione RADIO 102 sarà la voce radiofonica della Pallacanestro Trapani. Nelle frequenze di RADIO 102, infatti, andranno in onda tutte le dirette delle partite interne ed esterne del team granata.

Pallacanestro Trapani e RADIO 102 sono inoltre lieti di comunicare che quest’anno il loro rapporto di collaborazione si amplierà, arricchendosi di ulteriori appuntamenti. Da martedì 16 ottobre, infatti, andrà in onda “102 GRANATAPOWER”, una trasmissione radiofonica giornaliera, in diretta dal PalaConad, dove ogni giorno potrete ascoltare la viva voce di uno dei protagonisti della prima squadra e non solo. Il programma andrà in radio da martedì a venerdì alle ore 16.20, il sabato alle 9.30 e la domenica alle 10.30 (quando la formazione granata giocherà tra le mura amiche). In questa rubrica “102 GRANATAPOWER”, oltre ascoltare le voci ed i commenti dei vari tesserati della 2B Control, per tutti i tifosi e gli ascoltatori sarà possibile interagire attraverso i social network ufficiali sia di RADIO 102 che della Pallacanestro Trapani.

Un legame storico quello tra la radio e la Pallacanestro Trapani destinato a proseguire nel tempo. Dagli anni ’80 il gruppo editoriale dei fratelli Conforti, infatti, ha sempre seguito le vicende cestistiche della città di Trapani, da Radio Hobby Network, agli albori della radiofonia trapanese, passando per Radio Cuore fino a RADIO 102.

RADIO 102, leader radiofonico nella provincia di Trapani, aiuterà tutti i tifosi della Pallacanestro Trapani a sentirsi più vicini alla squadra ed al progetto granata.