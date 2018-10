Inserita in Politica il 12/10/2018 da Direttore Intimidazione procuratore Bertone. Arancio e Gallè: solidarietà PD Caltanissetta “La notizia dell’episodio intimidatorio nei confronti del procuratore Amedeo Bertone desta grande preoccupazione: a lui va la nostra piena solidarietà, insieme con quella dei militanti e dei dirigenti del Partito Democratico della provincia di Caltanissetta”. Lo dicono il parlamentare regionale del PD Giuseppe Arancio ed il segretario provinciale del partito Giuseppe Gallè in riferimento alla busta con un proiettile indirizzata al capo della Procura di Caltanissetta.

“Siamo sicuri – aggiungono Arancio e Gallè – che quello che è accaduto non fermerà l’importantissimo lavoro che i magistrati stanno portando avanti nel nostro territorio”.

