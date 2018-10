Inserita in Sport il 12/10/2018 da Direttore DOMANI A LIPARI LA PRIMA EDIZIONE DELL’AEOLIAN CHARITY TRIATHLON Un Triathlon unico per il percorso “atipico”, per la possibilità di partecipare anche in squadra, per il valore sociale.

Ideato e sostenuto da Marzotto SIM, con il patrocinio del Comune di Lipari, l’evento benefico è a favore di Pyari Onlus, che opera per contrastare e prevenire il traffico di minori.

Lipari, 12 ottobre 2018 – Domani, sabato 13 ottobre 2018, si terrà a Lipari, cuore dell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia, la prima edizione dell’Aeolian Charity Triathlon: una manifestazione sportiva unica per il connubio tra la bellezza del percorso e il valore sociale.

L’Aeolian Charity Triathlon rientra nella disciplina del Triathlon olimpico “atipico”, con un itinerario spettacolare attraverso i magnifici panorami dell’isola. La gara inizierà alle 10.00 a Calandra con la sezione di nuoto - 1,5 km nelle acque della Baia di Canneto – e proseguirà con la tranche di bici, 42,35 km con un dislivello di 1.024 mt attraverso i magnifici luoghi dell’isola: da Calandra ad Acquacalda per fare un giro completo dell’isola, tra Quattropiani, Pianoconte, Lipari via Marina Lunga e Canneto dove saranno organizzati quattro punti ristoro.

Ultima sezione del triathlon la prova di corsa con 8 km a dislivello 400 mt attraverso sentieri selvaggi: dalla strada provinciale a Pianoconte all’innesto della strada per le Terme di Calogero e da qui al sentiero lastricato e poi in terra di Punta Palmeto, per concludersi a Caolino. La premiazione si svolgerà nel pomeriggio a Marina Corta con la cittadinanza.

Un triathlon “atipico”, dedicato sia agli appassionati di triathlon che delle singole discipline (come staffettisti), che per una giornata avranno la possibilità di mettersi alla prova e divertirsi contribuendo a un importante progetto sociale. Il ricavato delle quote di iscrizione è infatti devoluto a Pyari Onlus, organizzazione senza scopo di lucro che opera per contrastare e prevenire il traffico di minori.

Sostenuto in qualità di main sponsor da Marzotto SIM - Investment House operativa nei settori della consulenza, asset management e negoziazione - l’Aeolian Charity Triathlon nell’intento dei promotori vorrebbe diventare un appuntamento fisso non solo nel calendario degli sportivi, ma anche delle aziende impegnate a portare avanti i valori positivi della competizione sportiva e di team building.

L’Aeolian Charity Triathlon ha il patrocinio del Comune di Lipari, in collaborazione con Mtb Sicily di Messina e con sponsor tecnici Cinelli e Named Sport.

Sabato 13 ottobre 2018 il traffico a Lipari sarà limitato dalle ore 10.00 alle 13.00 per gara ciclistica sull’intero perimetro dell’isola. Saranno interessate le strade provinciali: 179, 180, 181, Via Isabella Conti e Marina Lunga a Lipari e Marina Garibaldi a Canneto.

