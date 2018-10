Inserita in Sport il 12/10/2018 da Direttore AMICHEVOLE CONTRO LA SCUOLA CALCIO MADONNA DI FATIMA FORESE. "Conclusi gli allenamenti in casa Udinese Forese Academy. Le varie categorie, hanno proseguito la loro preparazione, in vista dei prossimi impegni. Oggi c´è stata un´amichevole tra i piccoli amici 2012 della nostra società e la scuola calcio Madonna di Fatima - calcio a 5. Una partita molto bella ed emozionante, non ci sono stati attimi di pausa e abbiamo visto un grande spettacolo in campo. L´amichevole è stata vinta dalla Scuola Calcio Madonna di Fatima ma, i momenti più emozionanti, sono stati i calci di rigore tirati da tutti i ragazzi e la foto di gruppo che simboleggia la fraternità e la collaborazione tra le due scuole calcio".