Inserita in Sport il 12/10/2018 da Direttore Il Team Sicilia del Maestro Cesare Belluardo vince al galà The Big Event Messina. Si è svolto al PalaMili di Messina il galà di Arti Marziali “The Big Event”, organizzato dal Maestro Maurizio Arena, collaborato dal Presidente Regionale WTKA Cesare Belluardo. Davanti ad un numeroso pubblico proveniente da tutta la Sicilia, si sono susseguiti nel ring, tra luci, fumo, musica e le immancabili ring/girl oltre trenta match (incontri) sia a contatto leggero (dove non è previsto il ko), che a contatto pieno. Le discipline nelle quali hanno gareggiato gli atleti sono la Kick Boxing, il K-1 e la Muay Thai. Per Trapani presente l’asd Team Sicilia del Maestro Cesare Belluardo con una rappresentativa di cinque atleti che hanno regalato, alla nostra città, ognuno una splendida coppa per la vittoria conseguita. Con loro presenti i “fighters” provenienti dalla Puglia (Cerignola e Foggia), dall’Emilia Romagna (Cesena) e dalle città di Palermo, Catania, Siracusa, Messina e Ragusa. I cinque atleti del Team Sicilia sono gli attuali nazionali italiani Davide ed Alessio Belluardo con Christian Marchese ed alla loro prima esperienza, in una manifestazione di così alto livello tecnico, i fratelli Alessandro e Manuel Blunda. “Tutti gli atleti e maestri partecipanti hanno dato uno spettacolo dove sportività, correttezza, ma anche grande agonismo e tecnica, sono stati i protagonisti principali della serata. – commenta il maestro Cesare Belluardo – la soddisfazione di vedere crescere il movimento regionale nelle nostre discipline rispettando le fondamentali regole di confronto, sono la vittoria più grande che ha spinto il promoter della manifestazione Maurizio Arena ed il sottoscritto in veste di responsabile regionale wtka a creare questo evento.” “La manifestazione, prima nel suo genere con i colori della WTKA Sicilia, è solo l’inizio di un nuovo circuito di gare che diventerà un’importante occasione per fare crescere ulteriormente gli atleti della nostra isola. – continua Belluardo – Il fatto di aver partecipato e portato a casa dei prestigiosi risultati con gli atleti che alleno con tanta passione da anni, mi rende molto orgoglioso e soddisfatto del lavoro fatto.” In occasione dell’evento sportivo è stato convocato l’arbitro internazionale Claudio Baccolini, presente in numerosi eventi internazionali in onda su rai sport. Lo stesso Baccolini ha svolto, nei giorni antecedenti, un corso per l’arbitraggio di eventi “pro”, con rilascio di attestato agli arbitri Francesco Asta, Andrea Gambino, Maurizio Arena ed allo stesso Cesare Belluardo.