Inserita in Cronaca il 12/10/2018 da Direttore MARINA MILITARE: LA FREGATA ALPINO IN SOSTA A TUNISI La sosta nell’ambito dell’esercitazione multinazionale “Seaborder 2018”

Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter: @ItalianNavy #ProfessionistiDelMare



12 ottobre 2018 - Da oggi al 15 ottobre, la fregata Alpino della Marina Militare, impegnata quale flagh ship dell’operazione Mare Sicuro nel Mediterraneo Centrale, effettuerà una sosta a Tunisi (Tunisia) per partecipare all’esercitazione multinazionale “Seaborder 2018” .

L’attività “Seaborder 2018”, che coinvolge i paesi della regione mediterranea e non, ha lo scopo di rafforzare l’interoperabilità delle Marine partecipanti e promuovere la collaborazione nel campo della sicurezza marittima, del contrasto ai traffici illeciti e della salvaguardia della vita umana in mare, in modo da rafforzare il livello di cooperazione nell’applicazione delle leggi internazionali in vigore. Alle attività collaterali previste prenderanno parte il Capo di Stato Maggiore della Marina tunisina, contrammiraglio Abderraouf Atallah e il Comandante in Capo della Squadra Navale italiana, ammiraglio di squadra Donato Marzano.

La sosta in Tunisia di nave Alpino terminerà il giorno 16 ottobre con la partecipazione alla parata navale che si terrà in occasione del sessantesimo anniversario della Marina Militare tunisina, alla presenza del Presidente della Repubblica del Paese Nord Africano.

Al termine la nave riprenderà il mare per continuare la sua attività operativa nel Mediterraneo Centrale.



SCHEDA APPROFONDIMENTO Nave Alpino:

La fregata Alpino, al comando del capitano di fregata Milos Argenton, è la quinta nave italiana costruita nell’ambito del programma italo-francese denominato Fregata Europea Multi Missione (FREMM), nonché la quarta in versione antisommergibile (Anti Submarine Warfare - ASW). Con un equipaggio di 168 tra uomini e donne, 144 metri di lunghezza ed un dislocamento a pieno carico di 6.700 tonnellate, nave Alpino è una fregata polivalente, progettata all’insegna dell’innovazione e della flessibilità, in modo da operare attivamente nella tutela degli interessi nazionali e poter rispondere con successo agli scenari futuri.

