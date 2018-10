Inserita in Sport il 11/10/2018 da Direttore INCONTRO CON LA PSICOTERAPEUTA, LA DOTTORESSA ARCERI "Oggi riprendono gli allenamenti in casa Udinese Forese Academy. Le varie categorie torneranno ad allenarsi dalle 16 in poi. Intanto, è stato comunicato l´incontro tra i genitori dei ragazzi con la nostra psicoterapeuta, la dottoressa Daniela Arceri. Lo scopo dell´incontro è spiegare il ruolo dello psicologo nelle scuole calcio e l´importanza dello sport per la crescita psicofisica in età evolutiva. L´incontro è previsto per lunedì pomeriggio presso i nostri campi Forese".