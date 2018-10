Inserita in Cronaca il 11/10/2018 da Direttore Progetto PON #radioscuolachevorrei – modulo _L’ora del mare- La Guardia Costiera di Marsala riceve un visita di studenti marsalesi

Nel pomeriggio di ieri, un gruppo di studenti del Liceo Classico “Giovanni XXII” di Marsala è stato ospite della Guardia Costiera di Marsala nell’ambito del progetto POA #radioscuolachevorrei – modulo “L’ora del mare” al fine di conoscere i compiti del personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera con particolare riferimento al legame cittadinanza/porto. A riceverli è stato il Comandante della Guardia Costiera di Marsala, che dopo un breve briefing iniziale sulle funzioni istituzionali del Corpo, si è reso disponibile per una visita dell’Ufficio Circondariale Marittimo e dei mezzi nautici dipendenti. L’attività ha catturato l’interesse degli studenti che non hanno perso l’occasione per proporre molte domande al personale in servizio, sempre disponibile a rispondere ad ogni curiosità manifestata circa il delicato compito svolto della Guardia Costiera. PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI! Marsala, 11 ottobre 2018