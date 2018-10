Inserita in Cronaca il 11/10/2018 da Direttore Minacce a procuratore Caltanissetta. Lupo: solidarietà gruppo PD ARS “Esprimo la solidarietà a nome del gruppo parlamentare Pd all’Ars al procuratore capo di Caltanissetta Amedeo Bertone vittima di un ignobile gesto intimidatorio” Lo dice il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

“ L’atto intimidatorio nei confronti del procuratore è l’ennesimo segnale di un clima pesante all´’interno del quale le istituzioni si trovano ad operare. E’ indispensabile fare luce su questo e su tutti gli altri episodi analoghi per consentire a chi quotidianamente è in prima linea contro ogni forma di illegalità di continuare a lavorare con serenità”.

giovedì 11 ottobre 2018