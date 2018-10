Inserita in Cronaca il 11/10/2018 da Direttore ISOLE PEDONALI A MARSALA. ANCHE IN VIA CATURCA LA PROROGA DI CHIUSURA AL TRAFFICO Le vie Vespri, A. D´Anna, Curatolo Taddei, L. Anselmi Correale e Cammareri Scurti (quest´ultima, nel tratto tra le vie XI Maggio e Garraffa) - cui, ora, si aggiunge anche la via Caturca - resteranno chiuse al traffico veicolare anche per tutto il mese di ottobre. La fascia oraria in cui sarà consentito il solo transito pedonale resta confermata dalle ore 20 alle ore 02. È quanto dispone un nuovo provvedimento della Polizia Municipale, in attuazione della volontà dell´Amministrazione comunale di rendere più agevole in quelle strade - fino al 31 ottobre - la circolazione di cittadini e visitatori, nonché di disabili e portatori di handicap. Le suddette vie, infatti, ricadano o sono limitrofe all´area del centro storico in cui molti operatori artigianali, commerciali e della ristorazione occupano il suolo pubblico mediante installazione di strutture e attrezzature.