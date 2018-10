Inserita in Economia il 10/10/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Io studio Voucher per gli studenti delle scuole superiori di famiglie a basso reddito. Per la borsa di studio occorre presentare domanda a scuola entro il 22 ottobre.



Borse di studio per lŽanno scolastico in corso per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. LŽassegnazione del voucher "Io Studio" predisposto dal Miur, è stabilita dopo la presentazione della domanda di partecipazione presso le scuole frequentate entro il 22 ottobre.

Il sindaco Nicola Rizzo e lŽassessore alla Pubblica Istruzione Enza Ligotti fanno presente che «"Io Studio voucher" è una iniziativa del Ministero dellŽIstruzione per il contrasto alla dispersione scolastica e il potenziamento del diritto allo studio, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti a famiglie con basso reddito. LŽassessorato regionale dellŽIstruzione e della Formazione Professionale ha pubblicato lŽavviso per lŽassegnazione delle borse di studio predisposte dal Ministero e demanda ai Comuni la trasmissione dellŽavviso e lo schema di domanda alle scuole secondarie di secondo grado. Pubblicata allŽalbo pretorio, si tratta di una misura economica a sostegno delle spese sostenute per lŽistruzione per i nuclei familiari con basso reddito -spiegano il sindaco Nicola Rizzo e lŽassessore Enza Ligotti-. Il voucher "Io studio", infatti, è riservato ai genitori o ad altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero allo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2018 relativa al periodo di imposta 2017»

LŽistanza, redatta su apposito modulo da ritirare presso la scuola superiore frequentata e scaricabile anche dal sito ufficiale del Comune nella sezione "albo pretorio" (http://www.comune.castellammare.tp.it/portale/albo-pretorio/), corredata dalla documentazione richiesta, cioè fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale di padre, madre o tutore e dello studente, va presentata entro e non oltre il 22 Ottobre 2018 sempre nella segreteria della scuola che provvederà a trasmetterla al Comune entro lŽotto novembre, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità. Entro il 29 novembre il Comune trasmetterà alla Regione lŽelenco dei richiedenti le borse di studio.