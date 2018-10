Inserita in Cronaca il 10/10/2018 da Direttore Aderisci a Legambiente per l´anno 2019 Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, le attività che organizza sono frutto dell´impegno volontario di migliaia di cittadini che con tenacia, fantasia e creatività si impegnano per tenere alta l´attenzione sulle emergenze ambientali del Paese Legambiente si batte per valorizzare tutte quelle esperienze che dai rifiuti generano nuovi prodotti, in un’ottica di economia circolare dove tutto si rigenera e nulla si smaltisce, come in natura.

Prevenzione, abbattimento degli sprechi, riutilizzo, riciclo e condivisione, con la consapevolezza che le risorse del Pianeta non sono inesauribili.

Una grande rivoluzione culturale e sociale, oltre che economica, che passa attraverso il lavoro dei nostri Circoli locali e dei tanti volontari. Una rivoluzione possibile, realizzabile e desiderabile, che grazie anche al nostro impegno è già intorno a noi.

Anche tu puoi fare la tua parte:informati, partecipa alle iniziative, dedica un po’ del tuo tempo ad Circolo Legambiente Crimsio di Castelvetrano. Per mettere in moto la#rivoluzionecircolare dobbiamo essere in tantii, iscriviti a legambiente ! ,

Per INFO: legambientecrimiso@libero.it