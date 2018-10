Visita alla redazione giornalistica della TGR Sicilia e al quotidiano "La Sicilia" a Catania. Un´ esperienza d´eccezione per i frequentatori del modulo formativo dedicato alla comunicazione con l´obiettivo di dare una informazione sempre più efficace verso l´opinione pubblica.

Inserita in Cronaca il 10/10/2018 da Direttore