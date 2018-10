Inserita in Cronaca il 09/10/2018 da Direttore MAZARA. RACCOLTA DIFFERENZIATA Da domani, Mercoledì 10 Ottobre, tutto il territorio comunale sarà servito dal ‘porta a porta’



Si ricorda che da mercoledì 10 Ottobre inizierà il servizio di raccolta differenziata porta a porta anche nella zona 6, l’ultima area del territorio di Mazara del Vallo dove ancora il servizio non era iniziato. Si tratta dell’ampio quartiere di Tonnarella che si estende dalla via Mario Fani sino a Capo Feto.

Da domani dunque tutto il territorio comunale sarà servito dal porta a porta e non saranno più presenti per le strade i cassonetti per la raccolta non differenziata.

Dalle ore 20,00 di oggi, martedì 09 ottobre e sino alle 05,00 della mattina successiva gli utenti della ZONA 6, cosi come già fanno nelle altre zone, dovranno esporre i mastelli come da calendario comunicato: quello marrone dell’organico e quello grigio del secco residuale.

Sono già stati eliminati gli ultimi cassonetti presenti sul territorio e si ribadisce, ancora una volta, che abbandonare per strada la spazzatura costituisce reato e per tanto i contravventori saranno sanzionati secondo le normative vigenti.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che ha già dato buoni risultati con un dato percentuale di raccolta differenziata pari al 46,50%, prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).

Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.

E’ possibile ritirare i Kit per la raccolta differenziata presso il CCR di Via Marsala dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 12,30.

Mazara del Vallo 09 Ottobre 2018