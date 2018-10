Inserita in Gusto il 09/10/2018 da Direttore A Marsala la Giornata Nazionale dell’Assaggiatore: il convegno annuale dell’ONAV rende omaggio al Vino Marsala D.O.C. Si terrà a Marsala, sabato 27 ottobre, la “Giornata Nazionale dell’Assaggiatore”, il tradizionale appuntamento annuale degli associati all’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino.

L’occasione è il frutto dell’impegno congiunto della delegazione ONAV di Trapani, dell’Associazione Strada del Vino di Marsala Terre d’Occidente e del Comune di Marsala.

Il convegno sarà dedicato al Vino Marsala D.O.C., alle sue caratteristiche enologiche e alla ricchezza che solo un grande vino storico riesce ad esprimere, per varietà di tipologie e sfumature di personalità. La “Giornata Nazionale dell’Assaggiatore” si svolgerà a Villa Favorita Resort, a partire dalle ore 10, con il format del talk show: gli interventi dei relatori saranno seguiti dalla narrazione dei produttori che presenteranno le loro etichette introducendo alla degustazione.

Il programma delle attività abbraccia l’intero weekend, di cui la “Giornata” rappresenta il clou. Venerdì 26, presso L’Enoteca della Strada del Vino, il Marsala sarà protagonista del tardo pomeriggio con sigari e cioccolato. La mattinata della domenica, il 28 ottobre, potrà essere piacevolmente trascorsa alle Cantine Alagna per una degustazione tecnica in abbinamento a prodotti tipici.

Tutti gli eventi sono a pagamento, con prenotazione obbligatoria entro il 12 ottobre. Per maggiori informazioni sul programma completo, sui costi di partecipazione e le relative prenotazioni si suggerisce di inviare una email all’indirizzo trapani@onav.it.