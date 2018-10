Inserita in Cronaca il 08/10/2018 da Direttore Prc Palermo: solidarietà a Claudio Fava PALERMO-"Riteniamo grave ed inquietante la minaccia subita dall´on. Claudio Fava". E´ quanto afferma Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione comunista." Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà all´on. Fava. Il suo impegno nella lotta alla mafia e nelle battaglie per la legalità e la trasparenza in Sicilia vedrà sempre il nostro pieno sostegno"