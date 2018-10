Inserita in Cronaca il 08/10/2018 da Direttore Intimidazione a Fava Musumeci (Ugl): “Solidali e vicini, nell’impegno comune volto alla ricerca della trasparenza e della legalità. Elevare il contrasto a questa mentalità criminale.”



“Siamo solidali con il presidente della commissione parlamentare antimafia dell’Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava, per l’ennesima vile minaccia ricevuta e non possiamo che essergli vicini nel suo impegno volto a cercare, chiedere e pretendere trasparenza e legalità, sia fuori che dentro le istituzioni, senza alcun distinguo. Il vile gesto, che condanniamo, è il segnale della vitalità di una mentalità criminale che va ancora ulteriormente contrastata, con l’aiuto e l’impegno di tanti siciliani che non vogliono abbassare la testa.” Lo dice Giovanni Musumeci, segretario generale territoriale della Ugl di Catania, a nome di tutta l’organizzazione sindacale.

Catania, 8 ottobre 2018